Des contrôles préventifs de caravanes ce samedi à l’aire autoroutière de Sprimont

Michel a lui été intercepté par la police sur la route des vacances. Pas de problème non plus pour lui. Il juge d’ailleurs ce type de contrôles utile : " C’est bien parce qu’il y a beaucoup de gens qui chargent de trop, donc c’est dangereux. Je roule avec la caravane depuis les années’80 et je sais bien comment il faut faire ", affirme-t-il.

Le poids, c’est souvent ce qui pose problème avec les caravanes ou les mobile homes : " Les gens imaginent souvent qu’on peut charger une caravane avec tout ce qu’on veut, mais ce n’est pas vrai. Il faut compter que pour une caravane moyenne, on va pouvoir mettre de l’ordre de 50, 60 voire maximum 70 kg de charge. Prenez deux packs d’eau, c’est déjà 12 kilos. Une bonbonne de gaz c’est 20 kilos, sans compter les fauteuils de jardin, la tonnelle, donc on est très vite en surcharge ", détaille le premier commissaire Daniel De Neve, de la police de la route.

Ce samedi, tous les véhicules contrôlés étaient en ordre.