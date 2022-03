Des contrats à 900.000 euros sans appel d’offres à l’Athénée royal de Ganshoren : un dossier transmis au parquet

Wallonie-Bruxelles Enseignement, pouvoir organisateur des établissements scolaires en Fédération Wallonie-Bruxelles a ouvert une enquête visant l’Athénée royal de Ganshoren. Raison ? Des contrats de maintenance informatique pour un montant astronomique de 900.000 euros sur l’année scolaire 2020-2021, conclus avec deux sociétés, le tout sans appel d’offres ni mise en concurrence alors que la loi l’exige. Ce lundi, en commission du Parlement de la Fédération, le ministre des Bâtiments scolaires Frédéric Daerden (PS) a également annoncé la transmission du dossier au parquet.

Tout serait parti d’une dénonciation anonyme. Dans la dénonciation, une source bien renseignée accuse l’ancienne direction de l’école d’avoir confié la gestion du parc informatique de l’école, des photocopieurs ou encore l’hébergement du site internet de l’athénée à un montage de sociétés opaque, réalisé par un ancien élève de l’établissement. "D’évidents dysfonctionnements", lit-on dans la lettre. Dysfonctionnements qui auraient perduré avec les directions suivantes, est-il encore mentionné.

Une lettre anonyme

Le 9 février dernier, c’est une réunion direction/syndicats (Cocoba) extraordinaire qui est convoquée. A l’ordre du jour : la situation financière de l’établissement qui compte plus de 1000 élèves (maternel, primaire, secondaire) sur quatre implantations. La tension est vive lors des échanges. On y évoque le mail anonyme et les répercussions de celui-ci.

Un syndicaliste explique : "Plusieurs affiliés de l’Athénée se posent beaucoup de questions quant à la gestion financière de l’école et s’en inquiètent." "Cette lettre accuse certains chefs d’établissements qui l’ont précédée de pratiques mafieuses", lit-on encore dans le procès-verbal de la réunion. "Aucun fait probant", répond alors la direction actuelle.

Reste que Wallonie-Bruxelles Enseignement (WBE) a tout de même décidé de se pencher sur les finances de l’athénée. Interpellé lundi par le député Ecolo Kalvin Soiresse Njall, le ministre Daerden confirme alors plusieurs éléments, notamment l’ouverture d’une enquête interne par WBE.

"La situation a été découverte par les services internes de WBE fin de l’année 2021 dans le cadre d’une vérification sur les dépenses en matière d’informatique. Suite à l’analyse qui a été réalisée, un contrôle sur place a été effectué", indique le ministre, "pour obtenir plus d’informations. Il s’agit principalement de reconductions de contrats en dépit de l’obligation de mises en concurrence ayant conduit à installer une situation de monopole de fait au sein de l’établissement." Les irrégularités ne concerneraient donc pas uniquement les contrats pour l’année 2020 et 2021, mais les années précédentes également, sous-entend le ministre.

Irrégularités

"Des irrégularités en termes de marchés publics ont donc été mises en évidence. Suite à ce contrôle, les instances de WBE ont été mises au courant ainsi que les commissaires du gouvernement. Les commissaires suivent attentivement l’évolution de ce dossier", insiste Frédéric Daerden.