Des conteneurs installés à Bruxelles pour y jeter les feuilles mortes

Il n’existe aucune sanction pénale en cas de non-déblayage de son trottoir mais cela reste une responsabilité civique. " On constate que ce sont les balayeurs qui balayent les trottoirs des habitants, or il est bien mis dans le règlement général de police que ce sont aux habitants de le faire " explique l’échevine de la propreté, " quand il neige, il faut déneiger puisqu’en cas de risque c’est la responsabilité du propriétaire… Et bien pour les feuilles mortes c’est la même chose ".