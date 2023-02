Des conseils pour payer moins cher son énergie à Bruxelles

Même si l’on attend le retour des beaux jours avec impatience, l’hiver est là et a refroidi nos maisons et appartements bruxellois. Alors, comment faire pour éviter l’explosion de sa facture énergétique ?

Une piste pourrait être Bruxelles Environnement qui propose des conseils, des aides mais surtout des primes au Bruxellois soucieux de faire baisser leur facture d’énergie.

Par exemple, il existe une prime pour faire isoler sa toiture ou pour l’installation d’une pompe à chaleur.

Et bonne nouvelle ! Cela ne concerne pas que les propriétaires puisque les locataires peuvent aussi demander ces primes. Sauf que parfois on ne sait pas où trouver l’information, ni comment demander ce genre de prime. Pas de panique, pour vous aider, Julie VanH de Bruxelles Matin a posé quelques questions utiles et pratiques à Pascale Hourman, porte-parole de Bruxelles Environnement.

Les réponses à vos questions se trouvent très certainement dans ce #REPLAY de la matinale radio bruxelloise de Vivacité.

Infos pratiques :

Plus d'informations et de détails sur ces primes via le site de Bruxelles Environnement.