Des conférences et ateliers pour la Semaine de l’allemand du 17 au 22 octobre

Par ailleurs, la campagne "Alors on Deutsch" reviendra sur les réseaux sociaux pour montrer comment l’étude de l’allemand peut être une activité divertissante.

Le point culminant de cette semaine sera la Journée des enseignants de langue allemande organisée par l’Institut Goethe et l’Association des germanistes et professeurs d’allemand. Celle-ci sera l’occasion pour les enseignants de participer à des conférences et des ateliers et d’échanger avec leurs collègues venus des quatre coins du monde.

L’allemand est la troisième langue nationale en Belgique, après le français et le néerlandais, et cette Semaine de l’allemand souhaite démontrer que l’apprendre est important. "Les avantages à la connaître sont légion que ce soit sur le marché du travail, dans des échanges commerciaux transfrontaliers, cette langue étant parlée dans des pays voisins que sont l’Allemagne et le Luxembourg ou lors de voyages tout simplement", détaille l’ambassadeur qui précise que cette langue "est même la plus parlée dans l’Union européenne, avant l’anglais".