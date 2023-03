Des conférences, des projections et une expo "Jardin Extraordinaire" à l’abbaye de Villers-la-Ville

30 mars - 18h :"Namibie, la traversée des déserts" de Tanguy Dumortier. Une co-production Clair-Obscur/Jardin Extraordinaire

Paysages inhospitaliers, aucun habitat, formes de vie absente … Et pourtant … La vie est bien présente dans le désert du Namib ! Quand on y prête attention, le désert grouille de vie, ses habitants sont nombreux. Dans ce fragile équilibre, on croise insectes et reptiles, on peut apercevoir la manière étonnante, utilisée par un scarabée pour se rafraîchir. On rencontre des écureuils opportunistes et des chacals téméraires. Sans oublier les plus grands animaux terrestres tels que des éléphants et de gracieuses girafes qui ont su s’adapter aux conditions de vie particulièrement difficiles de la région. Des images fantastiques tournées notamment à partir d’une montgolfière sur les plus vieilles dunes du monde, vieilles de plus de 65 millions d’années, et sur un pays où tout semble figé dans le temps et la sécheresse.