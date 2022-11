Des conditions absurdes pour plafonner les prix du gaz en Europe : le sens de l’humour particulier de la Commission européenne

"On a un peu l’impression d’être pris en otage par les quelques pays qui ne veulent pas de ce plafonnement et qui ont l’oreille de la Commission" glisse un diplomate européen. Et c’est d’autant plus rageant qu’il est impossible de décider d’un plafonnement tout seul dans son coin si, dans le même temps, vos voisins sont prêts à mettre le paquet pour acheter leur gaz. Ça ne marche pas. En revanche, rien n’empêche un Etat de mettre en place ce qu’on appelle un bouclier tarifaire. C’est-à-dire des mesures qui protègent les consommateurs d’une hausse de leur facture. C’est aussi une sorte de plafonnement. L’Allemagne, la France, l’Italie l’ont fait. Encore faut il avoir les reins solides. Berlin a mis 200 milliards d’euros sur la table. L’Allemagne peut se le permettre mais Rome aujourd’hui appelle à l’aide. Ces mesures lui coutent 5 milliards par mois. Difficile de faire face à ces coûts sans l’Union européenne admet Georgia Meloni, la présidente du Conseil italien