Des concerts pour soutenir les populations ukrainiennes réfugiées.

Les initiatives de multiplient pour soutenir les familles déplacées à la suite des événements tragiques que connait l’Ukraine depuis déjà plus d’un mois. Retrouvez ci-dessous les différentes actions menées.

Le 24 avril l'Académie royale de Belgique propose un concert autour du compositeur ukrainien Valentin Silvestrov. Au programme, le Quatuor Amôn, les violonistes Shirly Laub et Frédéric d'Ursel, le pianiste Pascal Sigrist ainsi que de jeunes interprètes. L'organisation de ce concert devrait permettre à l'Académie de financer (partiellement) l'un des Prix spéciaux qu'elle décernera à des scientifiques ou des artistes ukrainiens (ou russes dissidents) qui se voient contraints de fuir leur pays.

Le 25 avril, à l'initiative de l'Ambassade d'Ukraine en Belgique et de l'ASBL BeforUkraine, le Brussels Chamber Orchestra et le violoniste Michael Guttman joueront au W:Hall en faveur de réfugiés ukrainiens. Des invités de marque se joindront à ce moment musical, tels que la violoncelliste Jing Zhao, le violoniste Oleg Kaskiv et la violoniste Vladyslava Haienko.

Les fonds récoltés lors de ce concert seront redistribués aux réfugiés ukrainiens.

Le 25 avril à 20h au W :Hall.

