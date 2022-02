Des concerts organisés par des ex-détenus en réinsertion au Conservatoire royal

L’ASBL Music Projects for Brussels, qui vise à la réinsertion de détenus et de patients d’institutions psychiatriques par l’organisation de concerts, organise une série de représentations du 4 mars au 9 juin inclus au Conservatoire Royal de Bruxelles. Avec le projet "Escapades", les participants se familiarisent avec un univers musical inconnu et organisent eux-mêmes un concert. Pour la première fois cette année, l’événement se déroulera hors des prisons, institutions psychiatriques et centres de désintoxication.

"L’idée que la musique classique doit être rendue accessible est une erreur", témoigne le fondateur du projet, Patrick De Clerk. "La musique est accessible à tout un chacun, c’est nous les humains qui la rendons parfois inaccessible." Convaincu du rôle social que peut jouer ce type de musique, il invite à ne plus la considérer comme un "bien culturel d’exception".