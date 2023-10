Des concerts jazz tous les dimanches à 21h sur la radio thématique jazz de Musiq3 et sur Auvio

2023

Dorothy Donegan (Album : "Dorothy Donegan Live !", 1959) > Écoutez le concert ICI

David Linx/Diederik Wissels (Captation Musiq3 : Botanique, 1992) > Écoutez le concert ICI

Max Roach (Captation Musiq3 : Palais des Beaux-Arts de Bruxelles, 1964) > Écoutez le concert ICI

Sade (Album : "Lovers Live", 2001) > Écoutez le concert ICI

Aka Moon (Captation Musiq3 : Botanique, Festival Les Lundis D'Hortense, 1999) > Écoutez le concert ICI

The Rat Pack (Album : "The Rat Pack Live At The Sands", 1963) > Écoutez le concert ICI

Gene Harris (Album : "Gene Harris And The Philip Morris Superband", 1989) > Écoutez le concert ICI

Wayne Shorter (Album : "Footprints Live !", 2001) > Écoutez le concert ICI

Mahavishnu Orchestra (Album : "Between Nothingness & Eternity", 1973) > Écoutez le concert ICI

Jean-Pierre Catoul (Captation Musiq3 : Jazz à Liège, 1992) > Écoutez le concert ICI

Nancy King/Fred Hersch (Album : "Live At Jazz Standard", 2006) > Écoutez le concert ICI

Natacha Wuyts (Captation Musiq3 : Jazz à Liège, 2009) > Écoutez le concert ICI

Miles Davis (Album : "In Europe", 1963) > Écoutez le concert ICI

Benny Carter (Captation Musiq3 : Jazz à Liège, 1991) > Écoutez le concert ICI

The Cannonball Adderley Sextet (Album : "Nippon Soul", 1963) > Écoutez le concert ICI

Herbie Mann/Chick Corea (Album : "The Complete Latin Band Sessions", 1965) > Écoutez le concert ICI

Act Big Band (Captation Musiq3 : Botanique, 1986) > Écoutez le concert ICI

Art Blakey And The Jazz Messengers (Album : "Ugetsu", 1963) > Écoutez le concert ICI

Stan Getz/Chet Baker (Album : "West Coast Live", 1953/1954) > Écoutez le concert ICI

Eric Legnini (Captation Musiq3 : Le Travers, 1988) > Écoutez le concert ICI

The Sun Ra Arkestra (Album "Sunrise In Different Dimensions", 1991) > Écoutez le concert ICI

Gonzalo Rubalcaba (Album "Images Live At Mt. Fuji", 1991) > Écoutez le concert ICI

Frank Sinatra (Album : "Live At The Meadowlands", 1986) > Écoutez le concert ICI

Maxime Blésin (Captation Musiq3 : Flagey, 2011) > Écoutez le concert ICI

Gino Lattuca (Captation Musiq3 : Botanique, 1993) > Écoutez le concert ICI

Jaco Pastorius (Album : "The Birthday Concert", 1981) > Écoutez le concert ICI

Nathalie Loriers Trio (Captation Musiq3 : Travers, 1996) > Écoutez le concert ICI

Al Jarreau (Album : "Tenderness", 1993) > Écoutez le concert ICI

Larry Coryell/Billy Cobham Quartet (Captation Musiq3 : Théâtre 140, 1997) > Écoutez le concert ICI

Greg Houben/Fabian Fiorini (Captation Musiq3 : Jazz à Liège, 2014) > Écoutez le concert ICI

Miles Davis/Quincy Jones (Album : "Miles & Quincy Live At Montreux", 1991) > Écoutez le concert ICI

Manu Katché (Captation Musiq3 : Dinant Jazz Nights, 2010) > Écoutez le concert ICI

Fabrice Alleman/Michael Brecker (Captation Musiq3 : Jazz à Liège, 2006) > Écoutez le concert ICI

Dizzy Gillespie (Album : "At Newport", 1957) > Écoutez le concert ICI

David Sanborn (Captation Musiq3 : Dinant Jazz Nights, 2010) > Écoutez le concert ICI

Gary Burton/Chick Corea (Album : "Zürich, October 28", 1979) > Écoutez le concert ICI

Cecile McLorin Salvant (Captation Musiq3 : Flagey, 2015) > Écoutez le concert ICI

Mongo Santamaria (Captation Musiq3 : Jazz à Liège, 1992) > Écoutez le concert ICI

Maceo Parker (Album : "Life On Planet Groove", 1992) > Écoutez le concert ICI

Nina Simone (Album : "At Town Hall", 1959) > Écoutez le concert ICI

Bobby Jaspar (Album : "At Ronnie Scott’s", 1962) > Écoutez le concert ICI

The Dave Brubeck Quartet (Album : "Live At Oberlin", 1953) > Écoutez le concert ICI

2022

Toots Thielemans (Dinant jazz Nights, 2009) > Écoutez le concert ICI

Bill Evans (Album "Sunday At The Village Vanguard", 1961) > Écoutez le concert ICI

Jeanfrançois Prins (Jazz à Liège, 1991) > Écoutez le concert ICI

Gregory Porter (Album "One Night Only", 2018) > Écoutez le concert ICI

John Scofield (Jazz à Liège, 2004) > Écoutez le concert ICI

Keith Jarrett (Album "The Köln Concert", 1975) > Écoutez le concert ICI

Jacques Pelzer (Jazz à Liège, 1991) > Écoutez le concert ICI

Thelonious Monk ("Palo Alto", 1968) > Écoutez le concert ICI

Erik Truffaz (Gaume Jazz Festival, 2008) > Écoutez le concert ICI

Sadi (Jazz à Liège, 1992) > Écoutez le concert ICI

Pat Metheny Group ("The Road To You", 1993) > Écoutez le concert ICI

Anne Wolf Quatuor (Gaume Jazz Festival, 2019) > Écoutez le concert ICI

Ella Fitzgerald ("The Lost Berlin Tapes", 1962) > Écoutez le concert ICI

Eric Legnini (Gaume Jazz Festival, 2021) > Écoutez le concert ICI

Duke Ellington ("Ellington At Newport", 1956) > Écoutez le concert ICI

Ivan Paduart ("Trio Live", 1999) > Écoutez le concert ICI

Charles Mingus ("Mingus At Antibes", 1960) > Écoutez le concert ICI

Toots Thielemans ("European Quartet", 2001) > Écoutez le concert ICI

Toots Thielemans ("Ne Me Quitte Pas", 1987) > Écoutez le concert ICI

Toots Thielemans (Théâtre 140, 1992) > Écoutez le concert ICI

Stacey Kent ("Dreamer In Concert", 2011) > Écoutez le concert ICI

Loris Tils (Dinant Jazz Festival, 2018) > Écoutez le concert ICI

Weather Report ("8:30", 1979) > Écoutez le concert ICI

Richard Rousselet (Jazz à Liège, 2008) > Écoutez le concert ICI

Kenny Werner/Grégoire Maret/Vivienne Aerts (Château de Chimay, 2022) > Écoutez le concert ICI

Nina Simone (Album : "Live At Montreux", 1976) > Écoutez le concert ICI

Pascal Schumacher/Jef Neve (Captation Musiq3 : Namur In Jazz, 2007) > Écoutez le concert ICI

Kurt Elling (Album : "Dedicated To You", 2009) > Écoutez le concert ICI

Sal La Rocca (Captation Musiq3 : Jazz Station, 2019) > Écoutez le concert ICI

David Sanchez (Captation Musiq3 : Jazz à Liège, 2007) > Écoutez le concert ICI

The Oscar Peterson Trio (Album : "Live At The Concertgebouw, 1961) > Écoutez le concert ICI

Daniel Romeo (Captation Musiq3 : Jazz à Liège, 2012) > Écoutez le concert ICI

V.S.O.P. The Quintet (Album : "Tempest In The Colosseum", 1977) > Écoutez le concert ICI

Michel Petrucciani/Anthony Jackson/Steve Gadd (Album : "Trio In Tokyo", 1997) > Écoutez le concert ICI

Steve Houben/Jan De Haas/Diederik Wissels ( Captation Musiq3 : Jazz Station, 2018) > Écoutez le concert ICI

The Dave Brubeck Trio (Album : "Live From Vienna 1967", 1967) > Écoutez le concert ICI

Pirly Zurstrassen & Friends (Captation Musiq3 : Flagey, 2005) > Écoutez le concert ICI

Woody Herman (Album : "Woody Herman’s Big New Herd At The Monterey Jazz Festival", 1960) > Écoutez le concert ICI

Toine Thys Overseas (Captation Musiq3 : Gaume Jazz Festival, 2019) > Écoutez le concerts ICI

Jean-Luc Ponty (Album : "Live At Chene Park", 1996) > Écoutez le concert ICI

Robert Jeanne (Captation Musiq3 : Jazz à Liège, 2002) > Écoutez le concert ICI

Diana Krall (Album : "Live In Paris", 2002) > Écoutez le concert ICI

Monty Alexander (Album : "The Monty Alexander Trio Live At The Monterey Festival", 1976) > Écoutez le concert ICI

Philip Catherine (Album : "The String Project, Live In Brussels", 2015) > Écoutez le concert ICI

Philip Catherine (Captation Musiq3 : Concert du 80ème anniversaire de Philip Catherine à Flagey, 2022) > Écoutez le concert ICI

Paul Bley/Gary Peacock/Paul Motian : (Album : "When Will The Blues Leave", 1999) > Écoutez le concert ICI

Michel Herr Quintet (Captation Musiq3 : Ciney Jazz Festival, 2002) > Écoutez le concert ICI

Sarah Vaughan : (Album : "Sassy Swings The Tivoli", 1963) > Écoutez le concert ICI

Chris Joris (Captation Musiq3 : Jazz à Liège, 2008) > Écoutez le concert ICI

The Dave Brubeck Quartet (Album : "Jazz Goes To College", 1954) > Écoutez le concert ICI

Donald Byrd Sextet : (Album : "Complete Recordings", 1955 > Écoutez le concert ICI

Mélanie De Biasio (Captation Musiq3 : Jazz à Liège, 2004) > Écoutez le concert ICI

Billie Holiday : (Album : "The Essential Billie Holiday Concert Recorded Live", 1956) > Écoutez le concert ICI