Des concerts en hommage à Jeff Beck avec Eric Clatpon, Johnny Depp, Billy Gibbons, Rod Stewart, etc.

Deux concerts auront lieu les 22 et 23 mai au Royal Albert Hall de Londres pour célébrer la mémoire du guitariste qui nous quittait en début d’année.

Et au programme, les fans pourront profiter d’une très belle affiche avec des collègues et amis de Jeff Beck. On pense notamment à son collègue dans les Yadbirds, Eric Clapton, Johnny Depp, avec qui Beck a sorti un album en 2022, Rod Stewart, qui était avec lui dans le Jeff Beck Group, Billy Gibbons de ZZ Top, Doyle Bramhall, Gary Clark Jr., Imelda May, John McLaughlin, Robert Randolph, Olivia Safe, Joss Stone, Susan Tedeschi et Derek Trucks. L’affiche complète sera finalisée à l’approche des concerts.

Ces lives seront présentés par Eric Clapton et la veuve de Jeff Beck, Sandra, avec aussi les membres les plus récents du Jeff Beck Group, Rhonda Smith, Anika Nilles et Robert Stevenson.

Les bénéfices de ces événements seront reversés à la Folly Wildlife Rescue, une association basée à Tunbridge Wells dans le Kent.