Des concerts, des festivals, de la solidarité et une belle actualité pour le chanteur Arno dans votre Journal du Rock de cette semaine !

Cette semaine, plusieurs affiches et concerts ont été annoncés: Maneskin les 2 et 3 mars 2023 à Forest National à Bruxelles, Midnight Oil le 29 juin au Cirque Royal, et les plaines du Graspop et du Pukkelpop, elles, se peupleront de fans très impatients après deux ans d’attente !

Le groupe punk ukrainien Beton a transformé "London Calling" des Clash en "Kyiv Calling. Les artistes ne cessent de se manifester comme il peuvent pour venir en aide aux victimes en Ukraine : on pense à Queen, à Geezer Butler de Black Sabbath, ou à Bon Jovi, mais aussi à cette reprise des Beatles par le milieu metal, et au nouveau Dee Snider.

Notre chanteur Arno a reçu la distinction honorifique d’Officier de l’Ordre de la Couronne, à la demande du Roi Philippe de Belgique.

La chanteuse de Heart, Ann Wilson, a révélé qu'elle s'était proposée pour remplacer Robert Plant au chant de Led Zeppelin, mais sans jamais recevoir de réponse.

Quelques jours avant son anniversaire, Renaud nous offre un beau cadeau avec l’album Métèque prévu pour le 6 mai

Pour terminer, quelques images qui font chaud au coeur : l’Espace No de Pepinster qui peut à nouveau accueillir des artistes, après les terribles inondations de juillet dernier. Merci à notre artiste Aucklane pour le showcase donné ce 24 mars et à vous, auditeurs de notre radio, pour votre présence !