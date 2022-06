Des concerts de Whitesnake annulés en Europe suite à une maladie du chanteur David Coverdale

Le groupe a dû annuler trois concerts de sa tournée d’adieu européenne en raison d’une infection aux sinus et à la trachée de David Coverdale.

Il s’agit des dates prévues aujourd’hui à Milan, à Vienne le 30 juin et à Zagreb en Croatie le 2 juillet.

Dans un communiqué sur Instagram, le groupe confirme que ce sont les médecins qui ont pris la décision d’interdire à Coverdale de chanter : "C’est vraiment dommage pour nous, d’autant plus que certains des membres du groupe allaient jouer dans leur région natale. Michele Luppi, notre Etalon italien se faisait une joie de jouer à Milan devant ses amis et sa famille, et Dino Jelusic, la fierté de la Croatie, allait donner tout ce qu’il avait à Zagreb…"

"Nous sommes désolés mais c’est nécessaire. Nous devons nous remettre pour terminer le reste de la tournée."



D’autres membres étaient déjà tombés malades au cours de cette tournée, et le groupe avait déjà dû annuler un concert en Espagne après une maladie du batteur Tommy Aldridge.

Selon Whitesnake, il se porte déjà mieux : "La bonne nouvelle, c’est qu’il se sent mieux et qu’il a hâte de remonter sur scène pour jouer devant vous !"

Le guitariste Reb Beach avait quant à lui manqué quelques concerts à Prague, Munich, Zurich et chez nous en Belgique au Graspop.

Un concert qui nous avait d’ailleurs beaucoup plu ici dans l’équipe Metal qui y avait assisté :