Des concerts de Bruce Springsteen déplacés pour cause de maladie

Stevie Van Zandt, le guitariste Nils Lofgren, le saxophoniste Jake Clemons, et la violoniste Soozie Tyrell ont tous manqué des dates récemment à cause du COVID, mais les concerts n’avaient pas dû être déplacés.

Bruce Springsteen et Bryce Dessner du groupe The National ont collaboré sur "Addicted To Romance", une chanson extraite de la bande-son du film de Rebecca Miller, She Came To Me, diffusée pour la toute première fois sur écran le 16 février. On attend de pouvoir l’écouter à notre tour !