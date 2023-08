Des concerts au Botanique à l'automne 2023

Aime SIMONE sera en concert le 25 octobre. On ne le présente déjà plus, tant on aura entendu son titre Shining Light !

" Ex mannequin, en passe de devenir pop star " (L’Echo), il a été exposé à l’art et a appris la guitare à l’âge de 11 ans. Il vibre aussi bien au son des cordes de sa guitare qu’au diapason de la production digitale dont il possède une maîtrise presque architecturale. Sa palette musicale est très riche : pop, trap, techno, reggaeton, trap, et soul s’y croisent et se révèlent au fil de ses chansons comme des perceptions sensorielles en accéléré. Chaque timbre, couleur et sonorité est relié à ses expériences dans les villes où il a vécu. De Paris à Berlin, en passant par Los Angeles et Vienne. Une vérité artistique sans filets l’a guidé, pas après pas, dans la création de son album, intitulé Oh Glory. A ne pas rater sur la scène de l’Orangerie du Botanique !