Des concerts au BOTANIQUE !

Le Bota accueillera le 1er octobre, Salomé Dos Santos, alias BLU SAMU. Rappeuse-compositrice-interprète belgo-portugaise originaire d’Anvers, elle fait désormais partie intégrante la scène hip-hop bruxelloise. Pote du 77, elle a aussi voyagé à travers le pays avec Zwangere Guy. Ses influences hip hop vont de Mos Def à Rejie Snow. Rendez-vous le 01/10 à la Rotonde, pour voir celle que l'on qualifie de " reine belge des vibes ".

NOVEMBER ULTRA est souvent reconnue pour sa voix profonde et apaisante. Elle fabrique son premier album quasi en solo. Le résultat : 11 chansons comme un voyage à travers l'éventail musical de l'hispano-française bercée à la folk, à la copla espagnole, au r&b, et aux comédies musicales des années 60. Ses deux premiers singles, la berceuse DIY " soft&tender " et le bonbon doux amer " miel " représentent un avant-goût de sa musique : une bedroom pop réconfortante et intime. Retrouve-la, le 22 novembre, en concert.

ALEX LUCAS, talentueux bruxellois, dévoilera, quant à lui, son premier projet le 23 novembre à la Rotonde. Après avoir collaboré avec Alex Germys, Todiefor, Caballero & JeanJass, le jeune prodige sort son premier projet solo (Basement Stories) totalement écrit, composé, produit et enregistré dans son home studio. Il présente à travers 6 titres son style musical unique bercé par diverses influences pop, hip hop, soul et funk.

Le 2 décembre, dans l'Orangerie, nous retrouverons EMMA PETERS, l'une des nouvelles voix de la chanson française, naviguant entre bossa nova, hip-hop et sonorités soul. Originaire des Hauts-de-France, elle connaît un succès fulgurant en partageant des covers sur sa chaîne YouTube. Emma Peters est venue présenter aux Nuits Bota, son premier album "Dimanche". Avec la même simplicité et l’authenticité qui a fait le succès de ses reprises, elle chante ce qu’elle vit, sans filtre ni détour. Le Bota l'accueille à nouveau, pour notre plus grand plaisir !