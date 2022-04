En 2017 lors de la première édition, il y avait beaucoup moins de personnes et moins de batailles entre différentes communautés. En 2022, l’histoire est tout autre. Au centre de la bataille : l’implantation du drapeau français dans le coin gauche de l’œuvre. Les communautés hispanique et américaine se sont alliées pour tenter à plusieurs reprises de reprendre possession du drapeau, qu’il juge trop grand. Face à eux, le streamer français Kameto (avec Zerator, Inoxtag, Amine ou encore Etoiles), qui souhaite mettre en valeur l’internet français, est soutenu par plusieurs internautes tricolores.

Hier, on comptait plus de 200.000 spectateurs jusqu’à un peu plus de 3 heures du matin pour défendre et apporter leur pierre à l’édifice. Preuve s’il en est, que la communauté internet française est particulièrement investie pour défendre ses valeurs. Ce matin encore, il était possible d’observer le drapeau français avec l’Arc de Triomphe et la tête du footballeur et entraîneur star Zinedine Zidane.