Des commerçants diffusent illégalement les images de leurs voleurs sur les réseaux sociaux

Le voleur filmé et montré sur les réseaux sociaux est en droit de porter plainte pour atteinte à son image et utilisation abusive.

Pour obtenir une réponse précise et dépasser l’incontournable "oh, le commerçant ne risque pas grand-chose", nous avons contacté Maître Isgour, spécialiste du droit à l’image et auteur de livres références sur le sujet.

La matière se joue en responsabilité civile et non au pénal. Le voleur filmé et montré en pâture aux réseaux sociaux (la forme moderne du malfrat goudronné et couvert de plumes sur la place publique) est bien en droit de porter plainte pour atteinte à son image et utilisation abusive. S’il connaît son droit. Un dédommagement moral est donc plaidable devant les tribunaux… mais.

La victime devra prouver au juge son atteinte morale. Mais en la matière, la Belgique n’est pas la France et encore moins les Etats-Unis où des dommages punitifs reconnus peuvent carrément rendre très riches les justiciables.

Si notre voleur évoque une dépression à la suite de la diffusion de son image, qu’il estime ne plus avoir d’amis, le juge ne lui accordera probablement pas plus que l’euro symbolique.

S’il peut prouver qu’il a dû suivre une thérapie nécessitant la prise de médicaments, il peut espérer obtenir entre 500 et 1000 euros, estime Maître Isgour.

Pour ce spécialiste du droit à l’image, ces cas répétés d’utilisations abusives des caméras de surveillance démontrent surtout le manque de moyens de la police à qui incombe le travail de recherche des voleurs en magasin.

Des policiers en sous nombre à qui on confie notamment trop de tâches administratives énergivores.

Même si on sait désormais exactement ce que risque le commerçant (ou le particulier) ayant publié des photos de cambrioleurs, et qu'effectivement, ce n'est pas grand chose, la pratique reste illégale et ne doit certainement pas être encouragée. Pour ne pas être à son tour affiché comme un hors-la-loi.