Des comics au cinéma, comment le héros Thor s’est imposé dans la pop culture

Ces 60 dernières années, le héros Thor a fait l’objet de nombreuses adaptations en comics, au cinéma et à la télévision. De la toute première BD parue en 1962 jusqu’au dernier film de la franchise Marvel qui vient de sortir, on vous dépatouille tout ça.

Petit cours accéléré pour les novices : Thor est le dieu du tonnerre dans la mythologie nordique. Il est aussi l’héritier d’Odin. Très vite, ce personnage va intéresser les artistes et devenir le héros de grosses références qui font aujourd’hui partie de la culture populaire.

En 1962, le personnage de Thor fait irruption dans les planches de BD de Stan Lee et Jack Kirby. Ces deux-là signent la première BD "Thor", et en font rapidement l’un des fondateurs des Avengers, les plus grands héros de la Terre.

Rien que dans les BD, le personnage va fameusement évoluer, surtout en matière de look. Rien de plus logique puisque plusieurs noms se sont succédé pour imaginer les aventures du héros, et surtout relancer les ventes qui ont souvent dégringolé. C’est pour cette raison que, selon les dessinateurs, Thor se laisse pousser une barbe pour cacher ses cicatrices, endosse une armure pour être mieux protégé, se munit d’un accessoire en plus de son célèbre marteau, ...