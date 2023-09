Des colonies entières d'abeilles saines détruites à cause de la "loque européenne": les apiculteurs mécontents

Une dizaine de foyers de loque européenne ont été identifiés en Wallonie, pour l’essentiel dans la province de Luxembourg. Il s’agit d’une maladie bactérienne très contagieuse qui s’attaque aux larves des abeilles. Conséquence : les apiculteurs concernés doivent détruire leurs colonies d’abeilles, et pas seulement celles qui sont effectivement touchées par cette maladie.

Johan Kindermans est apiculteur à Wibrin, à mi-chemin entre La Roche en Ardenne et Houffalize. La mort dans l’âme, il a décidé d’éliminer lui-même ses colonies d’abeilles, celles touchées par la loque européenne mais aussi les autres : "J’ai tué tout moi-même. Il fallait quand même les tuer."

Le sort de ses abeilles était effectivement scellé : quand 50% des ruches sont affectées, la décision de l’AFSCA est de détruire toutes les colonies.

Une mesure jugée radicale par Martin Dermine, vétérinaire spécialiste des abeilles :"Détruire l’ensemble du cheptel d’un apiculteur parce qu’il a quelques cas de loque européenne, c’est complètement dépassé et ça va à l’encontre de la biologie. Si dans mon rucher, j’ai 3 colonies malades et 7 colonies saines, cela veut dire que ces 7 colonies sont résistantes et saines. Il faudrait donc les garder parce qu’elles ont une bonne génétique et se débarrasser des colonies malades."

L'AFSCA applique donc une réglementation, le secteur le comprend mais le regrette, Jacque Delacolette, président de la section apicole de Houffalize : "On est en train de mettre à mal des années de travail."

Une dizaine de foyers de loque européenne ont été identifiés ces derniers mois, la majorité se trouvant de la province de Luxembourg.