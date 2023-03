Des collègues qui viennent travailler avec leur chien, ça vous pose un problème ?

Du côté de Charleroi, Christine partage son avis : "On doit respecter les personnes qui n’aiment pas les animaux. Il faut combiner avec tout le monde. Je suis maître-chien, j’ai des chiens de thérapie, deux labradors avec lesquelles je vais dans des maisons de repos et des hôpitaux. Ce sont des chiens qui apaisent les personnes. En pédiatrie, on s’est rendu compte que la chimiothérapie d’un enfant se passe mieux s’il a vu un chien deux jours avant. On est plus détendu en présence d’un chien, ça apporte le dialogue entre les gens. Ça peut amener des conflits bien sûr, il y a toujours le pour et le contre."