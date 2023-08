Des coachs pour aider les enfants qui ont des difficultés scolaires

La rentrée scolaire, c’était ce lundi. Les élèves de la Fédération Wallonie-Bruxelles ont retrouvé le chemin des cours avec parfois, pour certains, une certaine appréhension. Démotivation, difficultés, stress : autant de raisons qui poussent certains parents à diriger leurs enfants vers des coachs scolaires.

Ces thérapeutes accompagnent les jeunes pour les aider à surmonter leurs difficultés et leur manque de confiance en eux. Cela commence déjà par la méthode d’étude, une mémorisation qui peut être propre à chacun. "On va soutenir le jeune dans ses capacités et ses ressources pour l’amener à prendre du plaisir à apprendre et aborder l’école différemment. On constate qu’ils ne savent pas comment étudier, ils ne se connaissent pas eux-mêmes. Certains vont avoir plus de facilité pour retenir quelque chose grâce à la vision, d’autres grâce au son ou encore grâce au mouvement", explique Marie-Ange Cornet, coach scolaire.

Coach scolaire et coach d’orientation

Grâce à cette approche, les élèves pourront ainsi découvrir quelle méthode convient le mieux à leur cerveau. La mémorisation peut s’effectuer sous plusieurs formes, grâce la vision, l’écoute ou encore le mouvement. Il existe aussi des coachs en orientation dont le travail consiste à découvrir les talents et envies enfouis au fond des élèves. Marie Hautot aide donc les jeunes à se diriger vers des études ou l’apprentissage d’un métier. "Certains jeunes sont totalement perdus et d’autres ont justement quelques affinités. Le but de notre travail, c’est de l’aiguiller. C’est lui qui va se construire et se diriger vers ce dont il a envie. C’est une démarche qui vient du jeune, ce n’est pas moi qui vais lui imposer quelque chose", explique la thérapeute.

Des coachings qui peuvent se donner à domicile, en ligne, à l’école, ou encore en cabinet comme au centre Métaphore à Libramont. Celui-ci souhaite aussi proposer des formations pour ces thérapeutes. "On a remarqué, qu’en province de Luxembourg, on est loin de tout et les gens du même secteur ne se connaissent pas forcément. En proposant ces formations, on espère ainsi créer du lien et un contact entre ces thérapeutes", ajoute Caroline Potier, la directrice. Le centre métaphore de Libramont devrait être officiellement inauguré les 13 et 14 octobre 2023.

Infos : www.centremetaphore.be