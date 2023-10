Des clubs en difficulté, le rachat onéreux d’Everton : les finances de "777 Partners" interpellent

Everton est sur le point de passer entre les mains de "777 Partners", l’investissement le plus important de la société dans le monde du football. Dans le même temps, plusieurs clubs de la galaxie connaissent des problèmes de liquidité. Les finances du fonds d’investissement américain semblent toujours aussi opaques. Selon Josimar, le propriétaire du Standard est sous le coup d’une action en justice aux États-Unis.



Avec Everton, "777 Partners" est sur le point d’ajouter une étoile à sa galaxie footballistique. La plus brillante d’un ensemble de clubs qui comprend notamment le Standard, Genoa, le Hertha Berlin ou Vasco de Gama. Plusieurs de ses équipes semblent avoir des soucis financiers et pourtant "777 Partners" continue d’investir. Et pas qu’un peu. Le chèque pour acquérir Everton se chiffrerait à 700 millions de livres.



Un montant très important. Inquiets, les fans des Toffees ont réclamé plus de transparence concernant l’origine des fonds de la société de capital-investissement. La Premier League s’intéresse aussi de près à ce rachat. De son côté "777 Partners" a assuré à Josimar qu’il "a démontré au vendeur et à ses conseillers (Deloitte et Pinsent Masons) qu’il disposait des fonds nécessaires".