Des clowns, un poney, de la gym sur chaise, des cœurs, des crosses… des activités originales pour les seniors en maisons de repos

Et l’une des meilleures façons de se maintenir en forme, même en maison de repos, c’est de pratiquer une activité physique. Là aussi, les projets se multiplient et s’adaptent aussi aux traditions locales. A Chièvres, dans le Hainaut, les résidents du home "le Comte d’Egmont" se sont notamment essayés au crossage. Une tradition locale qui remonte au Moyen-Âge, qui se pratique le mercredi des cendres (qui marque le début du Carême dans la religion catholique) et où le but est de pousser une sorte de balle à l’aide d’une crosse pour aller toucher un… tonneau de bière placé un peu plus loin. Tout en criant le mot "cholette".

On est heureux !

Sauf que, dans une maison de repos, il faut quelque peu s’adapter à la "forme physique" des résidents. Certains laissent le déambulateur à proximité au moment de frapper la balle avec la crosse. D’autres lancent directement cette balle avec les mains vers le tonneau depuis leur chaise roulante. Mais, sur les visages, on retrouve les mêmes sourires et la joie de se retrouver ensemble à l’extérieur pour pratiquer une activité conviviale sur les sentiers en gravier du home. "On est heureux !", affirme Marguerite, "comme si on nous mettait quelque chose de gai (à faire)".

