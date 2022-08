Des civils mis en danger par l’Ukraine ? "Cela montre qu’une guerre, c’est sale" et qu’Amnesty ne prend pas parti

Chaque partie doit donc balayer devant sa porte mais Amnesty International ne met pas pour autant Ukraine et Russie sur le même pied d’égalité en termes de gravité des faits, analyse le chercheur. "Les deux parties sont responsables du respect du droit humanitaire international et en l’occurrence, Amnesty a pointé un certain nombre d’éléments troublants dans le chef de l’Ukraine tout en rappelant que le pays est en situation d’être attaqué."

Ce n’est pas pour autant que le pays ne doit pas respecter le droit humanitaire international qui, pour rappel, interdit de pointer des zones civiles. "Ce qu’Amnesty dénonce particulièrement, ce sont les prises de position dans des zones peuplées, des dépôts de munitions dans des zones habitées […] Moi, je l’ai lu comme une indication forte en direction des autorités ukrainiennes de pointer les responsabilités à corriger dans un esprit d’un plus grand respect."

Une réaction épidermique

La réaction de Kiev ne s’est pas fait attendre. Amnesty International "transfère la responsabilité de l’agresseur à la victime", a répondu le président ukrainien Volodymyr Zelensky. "Si quelqu’un rédige un rapport dans lequel la victime et l’agresseur sont, d’une certaine manière, mis sur un pied d’égalité, si certaines données sur la victime sont analysées et que les actions de l’agresseur sont ignorées, cela ne peut être toléré."

Le rapport de l’Ukraine passe donc mal coté ukrainien. La preuve avec la démission de la directrice du bureau ukrainien d’Amnesty, Oksana Pokalchuk. "Sans le vouloir, l’organisation a créé des documents qui ont semblé soutenir le narratif russe. Alors que tout est fait pour protéger les civils, ce rapport est devenu un outil de la propagande russe" a-t-elle écrit sur Facebook.