Des citoyens copropriétaires d’un site éolien à Engis

Cinq éoliennes sont en cours de construction aux frontières de Neupré, de Nandrin et d’Engis. Avec une particularité : 20 pc du site appartient à une coopérative citoyenne. Ils sont plus de 250 à avoir déjà investi dans le projet et ce samedi, une visite du chantier était organisée à leur intention.

Le projet a soulevé de l’opposition, comme dans tout projet éolien, mais aussi l’enthousiasme de la coopérative citoyenne Vent d’ENFAN.

" Pour nous, régionaux de l’étape puisqu’on habite tous dans les environs, on voulait que les citoyens puissent participer à ce beau projet, produire eux-mêmes leur énergie et garder la propriété de ces beaux équipements. Chaque coopérateur devient ainsi un peu un ambassadeur de nos motivations ", explique Jean-Pierre Chisogne, vice-président.

Pour les coopérateurs présents, il s’agit avant tout d’investir dans une démarche d’énergie verte : " On a pris une part pour un de nos enfants et donc il est coopérateur de cette éolienne. Ce n’est pas ça qui va le rendre riche mais c’était plutôt pour qu’il puisse y réfléchir quand il sera adolescent. L’opposition à ce type de projet ? Je préfère avoir une éolienne au loin plutôt qu’une ligne de poteaux électriques ", détaille Loïc Berhin, coopérateur. " J’ai investi d’abord pour l’écologie, et puis il vaut mieux que les habitants soient propriétaires d’une partie de leur énergie pour garder la mainmise sur leurs outils ", estime Dominique Lamalle, un autre coopérateur.

Les éoliennes devaient être mises en service d’ici l’été.