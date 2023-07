Des chutes dès le premier virage : plusieurs coureurs dont Degenkolb malchanceux sur le contre-la-montre du Tour de France

Après la seconde journée de repos, pas mal de coureurs devraient pouvoir s’offrir un peu de répit supplémentaire sur ce Tour de France 2023. La 16e étape, un contre-la-montre vallonné, ne devrait sourire qu’à quelques spécialistes et aux coureurs du classement général. De quoi relâcher bon nombre de partants. Peut-être même un peu trop. Comme John Degenkolb qui a chuté dès… le premier virage.

Il est loin le temps où l’Allemand était un des grands animateurs de la majorité des courses auxquelles il participait. Presque invisible sur cette Grande Boucle, le coureur de chez DSM a perdu le contrôle de son vélo dès les premiers mètres. De quoi offrir une scène cocasse dont il se serait certainement passé. Que l’ancien vainqueur de Paris-Roubaix se rassure néanmoins, il a été imité par son coéquipier Nils Eekhoff et Alexis Renard quelques instants plus tard.

Reste maintenant à espérer que Vingegaard et Pogacar se montrent plus habiles aux alentours de 17h afin de proposer un duel peut-être décisif dans la course au maillot jaune.