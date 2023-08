Des chutes, des bagarres, des victoires : les 6 temps forts de la Vuelta 2022 de Remco Evenepoel

L'Alto de Peñas Blancas est l'ascension finale qui figure au menu de la 12e étape. Mais c'est à 45 kilomètres de l'arrivée que Remco Evenepoel se fait une frayeur : le maillot rouge chute dans une descente anodine et est touché sur le côté droit du corps. Les plaies sont bien visibles sur son bras et sa cuisse, mais il rejoint l'arrivée dans le même temps que Primoz Roglic et Enric Mas. Plus de peur que de mal ?

Non, car deux jours plus tard, sur les pentes de Sierra de la Pandera, Primoz Roglic reprend près d'une minute (52") à son rival belge. Le lendemain, le maillot rouge limite la casse du côté de la Sierra Nevada (15" perdues). Le Slovène a gommé près de la moitié de son retard et s'est rapproché à 1'34" de Remco Evenepoel.

La confiance a changé de camp avant d'aborder la dernière semaine de cette Vuelta, la journée de repos va faire du bien au jeune Belge, qui n'a, pour rappel, pas encore terminé le moindre Grand Tour depuis le début de sa carrière à ce moment précis...

"J'avais des raideurs dans les muscles à cause de cette chute, je n'appuyais pas sur les pédales comme je le voulais", avouera Remco Evenepoel lors de cette journée de repos...