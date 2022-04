Des chutes de neige ce 1er avril: le numéro d'appel 1722 activé

Nous sommes le premier avril et l'hiver repointe le bout de son nez. La neige a déjà commencé à tomber à certains endroits du pays.

Il a déjà neigé dans le nord de pays et à présent c'est sur le centre que tombent les flocons. Mais la tenue est limitée. Les hauteurs devraient progressivement se recouvrir d'un fin manteau blanc. Et pour le reste de la journée, c'est la province du Hainaut qui est la plus en alerte.

Notez qu'il faudra être prudent au volant car les routes seront glissantes sur l'entièreté du pays.

Le numéro d'appel 1722 pour des interventions de pompiers non urgentes a été activé, l'IRM ayant émis un avertissement de mauvais temps.

Les images de ces chutes de neige le 1er avril 2022