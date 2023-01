Des chorales pour tous les goûts : coquines, pour réapprendre à parler ou en clip vidéo

Dans un autre genre, à ne pas mettre dans toutes les (chastes) oreilles, il y a la chorale namuroise des "Copains d’abord". Elle se produit notamment régulièrement lors des fêtes de Wallonie, au mois de septembre dans la capitale wallonne. Mais, eux, leur répertoire c’est d’abord les chants paillards, coquins ou étudiants. Par exemple, ici, une version moins connue (et plus osée) du célèbre "Dominique-nique-nique" de Sœur Sourire. Objectif : mettre de l’ambiance et pousser le public à chanter avec eux.

Mais attention de ne pas confondre, puisqu’il existe une autre chorale de chez nous baptisée "les copains d’abord". Celle-ci vient de Florenville en province de Luxembourg et a travaillé ces derniers mois le répertoire -un peu moins osé mais peut-être plus difficile- du célèbre chanteur français Jean-Jacques Goldman. L’une des particularités de l’ensemble est d’apprendre chaque titre par cœur, afin de pouvoir proposer un show complet qui mêle chansons et mouvements sur scène.

