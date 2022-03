Des chocs, des espoirs et du suspens au programme des barrages africains pour la Coupe du Monde au Qatar

Dans le remake de la dernière finale de la Coupe d’Afrique des Nations, le Sénégal et l’Egypte se retrouvent dans cette double rencontre décisive. Une seule des deux décrochera son ticket pour le Mondial au terme de ce deuxième match. L’Égypte a acquis un petit avantage au match aller et tout un peuple espère tenir sa revanche mais tout est encore possible pour les champions d’Afrique en titre, qui peuvent aussi compter sur le soutien de leur nation.

Deux mois seulement après leur défaite en finale de la CAN, les Pharaons ont entamé leur mission revanche face aux Lions. Le seul but du match aller a été inscrit par un Sénégalais contre son camp. Très tôt dans la rencontre (4e) une frappe de Mohamed Salah a heurté la barre transversale avant de rebondir sur la cuisse droite de Saliou Ciss avant de franchir la ligne du but de son propre gardien.

Un seul petit but d’avance pour les Egyptiens. Tout et rien à la fois, le suspens reste donc entier dans ce choc.