Des chocolats belges Animal Crossing... au Japon

Uniquement disponible au Japon depuis le 6 janvier, la collaboration entre Animal Crossing et Godiva est un réel succès.

Le jeu vidéo culte des années 2000 Animal Crossing s’est associé à la filiale japonaise du chocolatier belge Godiva pour une collaboration inédite qui s’est déjà écoulée à 31 millions d’exemplaires.

Les boîtes, de tailles différentes, conviennent à tous les budgets : la plus petite coûte 5 euros, la boîte de six en vaut 12 et il faut compter 22 euros pour la boîte de 9. Comme le rapporte Creapills, "Une petite pochette est également disponible mais vendue exclusivement avec la boîte de 6 chocolats moyennant un supplément."

Si la collaboration "Animal Crossing X Godiva" n’est disponible qu’au Japon, il est tout de même possible de passer commande sur des sites comme sugoimart.com.