супермаркети попереджують про бренд чіпсів,який краще не їсти | Des chips à ne pas consommer

Des chips à ne pas consommer |

Les supermarchés Colruyt rappellent des chips "Boni Selection Bio Tortilla Rolls Tomate 125 g". Ce produit contient trop d'alcaloïdes tropaniques, une substance toxique. Le même problème se pose avec des chips vendues par l'enseigne Albert Heijn, "AH tortilla chips naturel biologisch".

Quels lots sont concernés?

Le produit Colruyt porte le numéro d'article 16684 et une date limite de consommation aux 22/08/2022 et 04/01/2023. Il a été vendu dans les magasins Colruyt et Bio-Planet.

Les chips Albert Heijn concernés portent diverses dates limites de consommation situées entre le 17/08 et le 30/11/2022.

Que faire si vous avez acheté ces chips?

Colruyt et Albert Heijn demandent à leurs clients de ne pas consommer ces produits et de les ramener aux points de vente où ils leur seront remboursés.