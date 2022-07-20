супермаркети попереджують про бренд чіпсів,який краще не їсти | Des chips à ne pas consommer

Супермаркети Colruyt відкликають чіпси "Boni Selection Bio Tortilla Rolls Tomato 125 г". Цей продукт містить занадто багато алкалоїдів тропану, токсичної речовини. Така ж проблема виникає з чіпсами, які продає бренд Albert Heijn, "AH tortilla chips natural biologisch".

Які партії вплинули?

Продукт Colruyt має артикул 16684 і термін придатності до 22.08.2022 та 01.04.2023. Продавалася в магазинах Colruyt і Bio-Planet.

Уражені чіпси Albert Heijn мають різні дати придатності між 17.08 і 30.11.2022.

Що, якби ви купили ці чіпси?

Colruyt та Albert Heijn просять своїх клієнтів не споживати ці продукти та повернути їх у точки продажу, де їм буде відшкодовано кошти.