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супермаркети попереджують про бренд чіпсів,який краще не їсти | Des chips à ne pas consommer

il y a 3 heuresTemps de lecture1 min
Par Charlotte Legrand

Супермаркети Colruyt відкликають чіпси "Boni Selection Bio Tortilla Rolls Tomato 125 г". Цей продукт містить занадто багато алкалоїдів тропану, токсичної речовини. Така ж проблема виникає з чіпсами, які продає бренд Albert Heijn, "AH tortilla chips natural biologisch".

Які партії вплинули?

Продукт Colruyt має артикул 16684 і термін придатності до 22.08.2022 та 01.04.2023. Продавалася в магазинах Colruyt і Bio-Planet.

Уражені чіпси Albert Heijn мають різні дати придатності між 17.08 і 30.11.2022.

Що, якби ви купили ці чіпси?

Colruyt та Albert Heijn просять своїх клієнтів не споживати ці продукти та повернути їх у точки продажу, де їм буде відшкодовано кошти.

Des chips à ne pas consommer | 

Les supermarchés Colruyt rappellent des chips "Boni Selection Bio Tortilla Rolls Tomate 125 g". Ce produit contient trop d'alcaloïdes tropaniques, une substance toxique. Le même problème se pose avec des chips vendues par l'enseigne Albert Heijn, "AH tortilla chips naturel biologisch".

Quels lots sont concernés?

Le produit Colruyt porte le numéro d'article 16684 et une date limite de consommation aux 22/08/2022 et 04/01/2023. Il a été vendu dans les magasins Colruyt et Bio-Planet.

Les chips Albert Heijn concernés portent diverses dates limites de consommation situées entre le 17/08 et le 30/11/2022.  

Que faire si vous avez acheté ces chips?

Colruyt et Albert Heijn demandent à leurs clients de ne pas consommer ces produits et de les ramener aux points de vente où ils leur seront remboursés.  
 

Albert Heijn

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