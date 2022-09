"Des chiffres et des lettres" : leur compte est bon dans le Grand Cactus !

C’est LA nouvelle médiatique de cette rentrée.

La célèbre émission " Des chiffres et des lettres " est dans la tourmente.

Après 50 ans de présence quotidienne à l’antenne, elle ne serait plus diffusée que le week-end !

Pour couronner le tout, les deux animateurs cultes ont été évincés du programme.

Est-ce le début de la fin de ce jeu mythique ? Pour tenter de répondre à cette question, le Grand Cactus reçoit les 3 piliers de l'émission : Laurent Romejko, Bertrand Renard et Arielle Boulin-Prat.

C’est en 1972 que le premier numéro "Des Chiffres et Des lettres" voit le jour. Cinquante ans de présence à l’antenne et aujourd’hui, double scandale retentissant ! Le premier, c’est que l’émission est arrêtée en semaine et ne sera plus diffusée que le week-end.

Le deuxième, deux de ses chroniqueurs emblématiques Arielle Boulin-Prat et Bertrand Renard ne sont plus reconduits dans leur fonction, après 36 et 47 ans de présence, ils viennent d’apprendre qu’il était possible de rajouter le chiffre 4 à la lettre C ! Et ils révèlent dans la foulée que France télévisions voulait baisser leur salaire de 60%, et refusait de leur accorder un CDI depuis des décennies.

Les deux piliers ont donc été évincés pour des questions financières.

