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Ukraine - Україна

Собак, навчених у Бельгії, незабаром відправлять в Україну | Des chiens entraînés en Belgique bientôt envoyés en Ukraine

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il y a 38 minutesTemps de lecture1 min
Par Catherine Tonero

9 собак зараз навчаються виявленню вибухівки в навчальному центрі рятувальних служб "Campus Vesta", що в провінції Антверпен. Тварини будуть дислокуватися в Україні з лютого, щоб розкопати залишки боєприпасів чи вибухівки, які не розірвалися під час війни.

Навчання є частиною європейського проекту, який спочатку мав на меті розробити загальний сертифікат для всіх держав-членів Європейського Союзу для собак для виявлення вибухівки. Але російське вторгнення в Україну перенаправило цей проект на дресирування собак для відправки в Україну.

Територія України, яку планують перевірити, охоплює 175 тисяч квадратних кілометрів, що в п’ять разів перевищує площу Бельгії. Всього треба підготувати півсотні собак. Під час тренувань каніди вчаться, зокрема, виявляти кілька типів вибухівки в складних умовах, з уламками, димом і вогнем.

У Польщі проводять трансферне навчання, щоб тварини могли познайомитися зі своїм новим хендлером в Україні. Польща також надає матеріально-технічну підтримку.

En français

9 chiens sont actuellement entraînés à la détection d'explosifs au centre e formation pour les services de secours "Campus Vesta", en province d'Anvers. Les animaux seront déployés en Ukraine à partir de février pour dénicher des restes de munitions ou des explosifs qui n'ont pas explosés durant la guerre.

La formation entre dans le cadre d'un projet européen, qui visait initialement à développer un certificat commun à tous les États membres de l'Union Européenne pour les chiens détecteurs d'explosifs. Mais l'invasion russe de l'Ukraine a réorienté ce projet pour entraîner des chiens à envoyer en Ukraine. 

Le territoire ukrainien à dépister s'étale sur 175 000 kilomètres carrés, soit cinq fois la superficie de la Belgique. Au total, cinquante chiens doivent être dressés. Durant leur formation, les canidés apprennent notamment à détecter plusieurs types d'explosifs dans des circonstances difficiles, avec des décombres, de la fumée et du feu.

En Pologne, une formation de transfert est dispensée pour que les animaux puissent apprendre à connaître leur nouvel accompagnateur en Ukraine. La Pologne fournit également un soutien logistique.

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