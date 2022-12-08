Собак, навчених у Бельгії, незабаром відправлять в Україну | Des chiens entraînés en Belgique bientôt envoyés en Ukraine

9 собак зараз навчаються виявленню вибухівки в навчальному центрі рятувальних служб "Campus Vesta", що в провінції Антверпен. Тварини будуть дислокуватися в Україні з лютого, щоб розкопати залишки боєприпасів чи вибухівки, які не розірвалися під час війни.

Навчання є частиною європейського проекту, який спочатку мав на меті розробити загальний сертифікат для всіх держав-членів Європейського Союзу для собак для виявлення вибухівки. Але російське вторгнення в Україну перенаправило цей проект на дресирування собак для відправки в Україну.

Територія України, яку планують перевірити, охоплює 175 тисяч квадратних кілометрів, що в п’ять разів перевищує площу Бельгії. Всього треба підготувати півсотні собак. Під час тренувань каніди вчаться, зокрема, виявляти кілька типів вибухівки в складних умовах, з уламками, димом і вогнем.

У Польщі проводять трансферне навчання, щоб тварини могли познайомитися зі своїм новим хендлером в Україні. Польща також надає матеріально-технічну підтримку.