Des chiens attaquent des phoques : le billet d’humeur de Marianne Virlée

Cela n’aura échappé à personne, le phoque est de plus en plus présent sur nos plages à Nieuport ou encore Ostende où l’on peut l’observer presque tout au long de l’année. En 2020, jusqu’à 1900 phoques ont été aperçus dans nos eaux et sur nos plages en hiver, ce n’est donc plus un évènement exceptionnel. La raison est toute simple, l’interdiction de vente de leur peau et des produits dérivés dans l’Union Européene. A noter que l’environnement semble également moins polluant.

L’hiver, c’est aussi une période durant laquelle il est agréable de promener son chien mais en laisse pour éviter tout incident avec le mammifère marin. Et pur cause, au cours de ces dernières semaines, des cas de phoques blessés et mort ont été déclarés sur la plage après avoir été mordus par un chien sans laisse. Propriétaire de votre animal de compagnie soyez responsable et vigilant. De tout temps les chiens ont toujours attaqué phoques, mouettes, chats, le chien étant un prédateur naturel. " Plusieurs attaques ont été signalées depuis quelques semaines, rapporte l’équipe qui protège les phoques qui viennent se reposer sur les plages belges ".

Décryptage dans la séquence "Marianne Virlée râle près de chez vous" dans C’est pas fini sur VivaCité.

L’ouverture des plages aux chiens est variable pour autant qu’ils soient tenus en laisse mais un accident peut toujours arriver et le chien s'échapper. Les promeneurs sont alors invités à prendre contact avec les soignants si leur animal blesse un phoque. Ecoutez Marianne Virlée au micro de C’est pas fini.