Des cheveux pour dépolluer nos rivières

Depuis plus d'un an , dans son salon de coiffure de Genappe , Catherine Clément ne jette plus les cheveux de ses clients dans la poubelle. Chaque soir , elle rassemble soigneusement le produit de ses coupes et le glisse dans un sac prévu à cet effet. Au bout du mois , elle détient ainsi quelques 7 kg qu'elle va alors déposer dans un point de collecte. Le sac - et celui de 450 autres coiffeurs en Belgique - est alors récupéré par le projet " Hair recycle" qui va lui donner une seconde vie.