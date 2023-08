Des chercheurs reconstituent la chanson classique de Pink Floyd grâce à l’activité cérébrale

Des chercheurs de l’université californienne de Berkeley ont réussi à reconstituer une version plutôt reconnaissable de la chanson "Another Brick in the Wall (Part 1)" de Pink Floyd en décodant l’activité cérébrale.

Il s’agit de la dernière avancée en date dans la quête scientifique visant à découvrir les effets de la musique sur le cerveau. Comme le rapporte Genetic Engineering and Biotech News, les chercheurs de l’université de Berkeley ont placé des électrodes sur le crâne de patients atteints de troubles neurologiques afin de lire les schémas cérébraux et la "prosodie" (rythme, stress, accent et intonation), qui va au-delà de la parole.

Alors que les patients écoutaient la chanson, les scientifiques ont pu reconstituer pour la première fois des paroles discernables de la chanson emblématique de Pink Floyd : "All in all it was just a brick in the wall". Les chercheurs ont également noté que les rythmes de la chanson étaient intacts.

La reconstruction montre ainsi qu’il est possible d’enregistrer et de traduire les ondes cérébrales pour saisir les éléments musicaux de la parole, ainsi que les syllabes. Chez l’homme, ces éléments musicaux sont porteurs d’un sens que les mots seuls ne peuvent transmettre.

Les implications d’une telle découverte pourraient être énormes pour les personnes incapables de parler à cause d’une paralysie ou d’autres causes.

"C’est un résultat merveilleux", a déclaré le neurologue Robert Knight dans l’article susmentionné. "Pour moi, l’une des caractéristiques de la musique est qu’elle possède une prosodie et un contenu émotionnel. Alors que tout ce domaine des interfaces cerveau-machine progresse, cela vous donne un moyen d’ajouter de la musicalité aux futurs implants cérébraux pour les personnes qui en ont besoin, celles qui souffrent de SLA ou d’un autre trouble neurologique ou développemental invalidant qui compromet la sortie de la parole."

Il ajoute : "Cela vous donne la capacité de décoder non seulement le contenu linguistique, mais aussi une partie du contenu prosodique du discours, une partie de l’affect. Je pense que c’est ce que nous avons vraiment commencé à comprendre".