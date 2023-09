Des chercheurs ont trouvé par hasard une bactérie qui pourrait prévenir du paludisme

Une équipe de chercheurs a identifié une bactérie qui pourrait stopper le développement du parasite qui provoque le paludisme. Une découverte majeure pour arrêter le cycle infernal de la transmission de cette maladie dont 250 millions de cas sont recensés dans 84 pays et qui provoque la mort 619.000 personnes par an dont une majorité d’enfants de moins de cinq ans. Explications par Pasquale Nardone, physicien et professeur émérite de l’ULB, dans Week-End Première.