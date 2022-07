Des chercheurs ont trouvé le moyen de "pirater" le cerveau des mouches à distance

Concrètement, les chercheurs scientifiques ont créé des mouches génétiquement modifiées qui ont dans leur cerveau un canal sensible à la chaleur. Une fois le canal sensible activé, ils prennent le contrôle des mouches à distance. Une technologie sans fil qui pourrait être utile dans le monde médical pour différentes pathologies.

