Des chercheurs ont découvert le secret de l’odorat incroyable des chats

Des chercheurs ont compris pourquoi les chats ont un odorat aussi développé, ils utiliseraient naturellement la même technique que le chromatographe en phase gazeuse.

Le chromatographe en phase gazeuse est un instrument développé par l’homme pour analyse la composition chimique des substances en vaporisant le produit à étudier et en le faisant passer dans un flux de gaz à travers un tube. Des chercheurs de l’université de l’État de l’Ohio ont publié une étude qui prouve que les chats utilisent la même technique mais de manière totalement naturelle.

Pour comprendre le système, les scientifiques ont développé un modèle informatique tridimensionnel anatomiquement précis du nez du chat. Ils ont bien trouvé un système ressemblant au chromatographe mais en version bien plus perfectionnée appelée "enroulée en parallèle" où il n’y a pas un seul tube comme pour la machine mais bien plusieurs. Grâce à la multiplication des tuyaux, les chats peuvent faire passer plus d’air et plus vite, rendant leur technique 100 fois plus efficace que la nôtre.

"L’apparition évolutive des canaux convolutés du cornet olfactif dans le nez des mammifères ressemble remarquablement à un organe sensoriel différent, la cochlée enroulée en forme d’escargot qui est également unique aux mammifères. Son évolution sous cette forme améliore notre sensibilité auditive et notre gamme de fréquences, nous pensons ainsi que la 'cochlée olfactive' des mammifères peut également améliorer l’odorat. La découverte révèle de nouveaux mécanismes pour soutenir des performances olfactives élevées, approfondissant notre compréhension de l’adaptation réussie des espèces de mammifères, y compris le chat, un animal de compagnie important, à divers environnements ", concluent les chercheurs.