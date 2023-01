Des chercheurs liégeois brevettent une mousse de polyuréthane durable et recyclable

La mousse de polyuréthane est l’un des isolants thermiques les plus utilisés. Vendues dans les supermarchés de bricolage sous forme d’aérosol, elles servent à calfeutrer les châssis de portes ou de fenêtres ; elles sont également injectées par des professionnels sous les combles de maisons à rénover. Le problème, c’est que, pour les préparer, les industriels se servent de réactifs chimiques, des isocyanates, hautement toxiques et irritants. Ce qui les rend très difficiles à recycler, et qui expose les travailleurs à des risques de santé. Des réglementations européennes, depuis quelques années, en restreignent progressivement l’usage. D’où l’intérêt de trouver, en laboratoire, des procédés de fabrication de rechange.

C’est ce qu’une équipe de chercheurs liégeois vient d’annoncer. Techniquement, les isocyanates sont remplacés par des polycarbonates, qui jouent en quelque sorte le rôle d’agent gonflant puis durcissant. Et les essais donnent une mousse aux pores réguliers, une technologie qui n'est guère coûteuse mais simple à mettre en œuvre. C’est du moins ce que ces universitaires ont récemment publié dans une revue scientifique internationale. Une avancée écologique qu’ils ont pris la précaution, préalablement, de breveter.