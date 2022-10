Des chercheurs gantois avancent sur la voie vers un vaccin contre la Listeria

Des chercheurs gantois pourraient bien s'approcher du développement d'un vaccin contre la bactérie Listeria. Ils ont combiné la découverte d'antigènes innovants et la technologie des vaccins à ARNm, utilisée contre le coronavirus. C'est ce que rapporte lundi l'institut flamand de biotechnologie (VIB).

La bactérie Listeria monocytogenes peut entraîner une listériose après la consommation d'aliments contaminés. La listériose provoque une septicémie et une méningite chez certaines personnes. Elle est rare, mais peut être mortelle chez plus d'une personne infectée sur cinq. Les recherches menées par l'équipe du professeur Francis Impens (centre de biotechnologie médicale VIB-UGent), l'université de Gand et l'Institut gantois de recherche sur le cancer marquent une étape importante vers le développement d'un vaccin.