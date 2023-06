Des chercheurs français percent le secret de longévité des coraux.

Publiée dans la revue Nature Communications, l'étude décrit comment les télomères (sortes de chapeaux qui protègent l'extrémité des chromosomes) diffèrent d'une espèce à l'autre et influent sur l'espérance de vie de ces coraux. Les résultats obtenus traduisent des différences marquées dans la régulation de la longueur de l'ADN des télomères entre deux genres de coraux éloignés.

"La longueur de l'ADN des télomères des colonies de Pocillopora, qui vivent peu longtemps et sont plus sensibles au stress, est largement déterminée par les variations saisonnières de la température tandis que celle des colonies de Porite, qui vivent longtemps et sont plus résistantes au stress, est insensible aux tendances saisonnières mais plutôt influencée par les anomalies thermiques antérieures", détaillent les auteurs des travaux.

Plus les télomères sont stables, plus l'espérance de vie est longue. Mais aucun corail n'est épargné par les variations climatiques.

La question de la longévité s'avère cruciale pour les coraux car en dépit de l'espérance de vie élevée de certains, leur survie reste fortement menacée par les activités humaines : réchauffement climatique, pollution, tourisme de masse, surpêche... D'après une étude anglaise publiée en février 2022 dans la revue PLOS Climate, 99% des coraux du monde entier ne résisteront pas au changement climatique.