Des chercheurs élaborent 70 recommandations pour améliorer le système de santé belge

Le Partenariat pour la durabilité et la résilience des systèmes de santé (PHSSR) a présenté lundi un rapport de l’Université de Gand (UGent) comprenant quelque 70 recommandations concrètes afin de rendre les soins de santé belges plus durables et résilients. La présentation s’est déroulée à Bruxelles en présence du secteur et des décideurs politiques.