Des chercheurs de la VUB ont trouvé le moyen de mieux isoler des substances allergènes

"Les anticorps lgE provoquent généralement des réactions allergiques dans les poumons, le nez, les intestins et la peau. Ils jouent également un rôle important dans les maladies auto-immunes. Grâce à cette méthode, chaque 'laboratoire des sciences de la vie' pourra désormais isoler rapidement les molécules lgE pour la recherche et à un coût plus démocratique", explique le professeur de la VUB Jan Guthermuth.

Cette découverte est une avancée significative, car plus de trente pour cent de la population européenne souffrent d'une ou de plusieurs allergies. Grâce à ce nouveau modus operandi, les chercheurs et les médecins seront capables de poser un meilleur diagnostic et de prescrire un traitement préventif plus ciblé.