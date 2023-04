Des chercheurs de la KU Leuven font une découverte essentielle pour la compréhension du soleil et de son atmosphère

Des chercheurs de la KU Leuven et du "Solar-Terrestrial Centre of Excellence" ont découvert un nouveau type de vibration dans l’atmosphère du soleil, qui pourrait expliquer que l’environnement de l’étoile soit plus chaud de plusieurs millions de degrés Celsius que sa surface.

L’atmosphère du soleil, également appelée couronne solaire, est située à plusieurs milliers de kilomètres du soleil. Si l’intuition porte à croire que la température diminue à mesure que la distance augmente, c’est pourtant l’inverse qui se produit : dans la couronne, il fait des millions de degrés de plus que sur la surface du soleil. Ce paradoxe était connu depuis longtemps, mais les scientifiques ne savaient pas l’expliquer.