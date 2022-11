Des chercheurs danois tentent de capturer les émissions de méthane avec du sucre.

"Un hydrate de carbone capture le méthane en le liant à lui-même et en l'encapsulant dans un petit anneau similaire à un donut, avec un trou au centre. Comme le méthane est composé de molécules très petites et très difficiles à capturer, la capacité de liaison de l'hydrate de carbone doit être forte, et c'est ce que nous devons améliorer. La première étape consiste à bien comprendre le processus. Mais je pense qu'il y a de bonnes chances que nous réussissions à le faire fonctionner assez rapidement", affirme dans un communiqué Mikael Bols, professeur au département de chimie, à la tête du projet.

Et l'idée ne date pas d'hier : c'est en consultant un livre de chimie que les chercheurs ont découvert le potentiel des hydrates de carbone pour fixer le méthane. Une méthode référencée par des scientifiques allemands en... 1957 !