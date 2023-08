Des chercheurs de la KU Leuven ont mis au point des molécules alternatives au bisphénol A (BPA), un composé chimique controversé et utilisé dans de nombreux produits en plastique, selon une étude publiée lundi dans la revue scientifique Nature Sustainability. Cette substance a notamment été interdite de produits à destination des enfants en raison de ses effets négatifs sur la santé.

Cela fait plusieurs années que le bisphénol A fait l’objet de débats quant à son impact sur la santé. L’Agence européenne des produits chimiques (ECHA) considère cette substance comme un perturbateur endocrinien et a décidé d’interdire son utilisation pour les ustensiles et les emballages alimentaires pour les enfants jusqu’à l’âge de 3 ans.

Le groupe de recherche de la KU Leuven en charge des procédés durables et des catalyses s’est penché sur les substituts potentiels au BPA. Car malgré sa toxicité, le produit présente aussi des atouts : il rend les matériaux plastiques très solides et résistants à la chaleur. "Le défi consiste donc à préserver ces qualités, sans les effets négatifs sur la santé et l’environnement", explique Laura Trullemans, chercheuse postdoctorale au sein du groupe.

Les scientifiques ont développé des molécules alternatives, qui conservent la structure centrale du BPA tout en le complétant avec d’autres composés chimiques. "Lors de tests sur des cellules humaines, nous avons constaté que nos alternatives réduisaient considérablement l’activité hormonale, voire l’éliminaient complètement", pointe Laura Trullemans. "Par rapport aux matériaux à base de BPA, nos alternatives produisent des matériaux de qualité équivalente".

La KU Leuven signale en outre que la fabrication de ces alternatives entraîne moins de déchets.