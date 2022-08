Des chercheurs belges découvrent un moyen de transformer l'atmosphère de Mars en oxygène

L'atmosphère martienne est constituée en grande partie de CO2, avec une petite fraction d'azote. Selon les chercheurs, il est désormais possible d'extraire de cette composition, même simultanément, de l'oxygène et la base d'un engrais artificiel, entre autres.

Les chercheurs veulent maintenant étudier plus en détail si le couplage du processus de plasma à la technologie de séparation des gaz peut fournir des flux de gaz purs d'oxygène, de CO et de NOx, qui sont nécessaires au maintien de la vie et au transport lors de la future exploration robotique ou même humaine de la planète rouge.